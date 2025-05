Sfida al vertice tra Inox Saronno e Bollate: sabato il big match della Serie A1 di softball

Sarà un sabato ad alta intensità quello in programma il 17 maggio a partire dalle ore 17:00, quando l’impianto sportivo di via De Sanctis a Saronno ospiterà il doppio confronto tra Inox Team Saronno e Bollate Softball 1969, valido per l’ottavo turno di andata del Campionato di Serie A1 Softball. (foto di Lorenzo Stoppani)

Il match si preannuncia come il clou della giornata: in campo scenderanno le due formazioni che occupano i primi posti della classifica, in un duello che promette spettacolo e che potrebbe influenzare in maniera decisiva l’equilibrio in vetta.

Alla guida della squadra di casa il tecnico Willy Pino, che punterà su un’alternanza strategica tra le due lanciatici di punta: Christina Toniolo, atleta di formazione italiana (AFI), e l’americana Taylor Caudill. Entrambe hanno dimostrato fin qui grande personalità sul diamante e saranno chiamate a confermare il loro valore in un appuntamento decisivo.

Sia Saronno che Bollate arrivano all’incontro reduci da un pareggio nell’ultimo turno di campionato, un risultato che ha contribuito ad accorciare la classifica rendendo ancora più incerta la corsa alla Final Four di Coppa Italia, che sarà definita al termine della stagione regolare.

In palio non c’è solo la supremazia momentanea, ma anche un’importante posta in ottica Coppa. L’appuntamento è quindi tra i più attesi della stagione per tutti gli appassionati di softball.