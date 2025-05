Sicurezza del Lago Ceresio: incontro tra le Prefetture di Como e Varese

Si è tenuto lo scorso 12 maggio 2025 a Campione d’Italia, a bordo della motonave San Gottardo della Società Navigazione Laghi, il terzo Tavolo per la Sicurezza del Lago Ceresio, promosso in forma congiunta dalle Prefetture di Como e Varese. L’incontro rientra nel quadro delle Riunioni Tecniche di Coordinamento delle Forze di Polizia, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione tra enti e istituzioni impegnati nella tutela del lago e dei suoi comuni rivieraschi.

Una cabina di regia condivisa per il territorio

Presieduta dai Prefetti Corrado Conforto Galli (Como) e Salvatore Pasquariello (Varese), la riunione ha coinvolto i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine – tra cui il Questore di Como, il Vicario del Questore di Varese, i Comandanti Provinciali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco – oltre ai rappresentanti della Regione Lombardia, dell’Autorità di Bacino Lacuale, dei comuni rivieraschi e della Società Navigazione Laghi.

Il Prefetto Conforto Galli ha introdotto i lavori facendo il punto sulle iniziative già intraprese per intensificare i servizi di vigilanza sulle acque italiane del Lago Ceresio, a fronte della crescente frequentazione turistica. I rappresentanti delle Forze dell’Ordine hanno evidenziato i rispettivi contributi in termini di sicurezza pubblica, controllo della navigazione, tutela di bagnanti e diportisti.

Verso una maggiore presenza sul lago

Tra i temi emersi, la possibile estensione della presenza delle Capitanerie di Porto anche al Lago Ceresio, sul modello già operativo sui laghi Maggiore e di Como. Lo ha annunciato il Comandante del Nucleo Guardia Costiera del Lago di Garda, sottolineando che sono in corso studi di fattibilità in tal senso.

I Vigili del Fuoco hanno sottolineato il numero crescente di interventi di soccorso tecnico urgente sul lago, nonostante l’assenza di un presidio nautico fisso. A confermare la necessità di un rafforzamento dei servizi è stato anche il Presidente dell’Autorità di Bacino Lacuale, Massimo Mastromarino, che ha evidenziato come le ore di navigazione delle unità dell’ente siano cresciute a 806 nel solo 2024, accompagnate da attività di formazione rivolte a Polizie Locali e volontari di Protezione Civile.

Coordinamento e prevenzione per la stagione estiva

Durante il confronto, i sindaci dei comuni rivieraschi hanno ribadito la necessità di rafforzare la vigilanza su spiagge e stazioni ferroviarie, punti critici nei periodi di maggiore afflusso turistico. In conclusione, il Prefetto Pasquariello ha sottolineato il valore della cooperazione interistituzionale, anche con le autorità transfrontaliere, e ha annunciato l’imminente circolare congiunta delle Prefetture di Como e Varese sulla sicurezza balneare, contenente indicazioni utili sia per gli enti locali che per i cittadini.

Il Tavolo ha riaffermato l’impegno delle istituzioni nel garantire la sicurezza e la fruibilità del Lago Ceresio, in un contesto di crescente attrattività turistica che richiede un approccio integrato e coordinato tra tutti i livelli di governo.