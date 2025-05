Sul palco di Travedona Monate vanno in scena “Le Dionisiache”

Un viaggio tra letteratura, musica, cinema, teatro, fumetto e immagini. Un vero e proprio rito culturale collettivo prende vita sabato 10 maggio dalle ore 21 al Teatro Santamanzio di Travedona Monate, in via Santa Caterina 42, grazie all’iniziativa de La Banda del Dioniso, collettivo artistico che dà voce a un progetto ambizioso quanto coinvolgente: Le Dionisiache.

Sottotitolato “Discorsi fra letteratura, musica, immagini, cinema, teatro, fumetto e tutto il resto”, lo spettacolo – o meglio, il primo “volume” di una serie di appuntamenti – si presenta come un racconto corale che intreccia linguaggi espressivi diversi, accomunati dallo spirito dionisiaco evocato fin dal titolo. Una serata in cui il confine tra parola scritta e scena, tra note e vignette, tra visione e narrazione si dissolve per fare spazio a un dialogo fluido e dinamico tra forme artistiche.

Nel dettaglio, lo spettacolo promette un percorso che parte dal romanzo Ritorno al Dioniso, attraversa il fumetto Giò Giò tra matematica e farfalle e approda all’album musicale Tonight, in un crescendo di stimoli capaci di coinvolgere lo spettatore tanto sul piano emotivo quanto su quello intellettuale.

L’ingresso è previsto dalle 20.30 e il biglietto ha un costo simbolico di 10 euro. A rendere ancora più conviviale l’esperienza sarà un rinfresco a buffet offerto al termine dello spettacolo, occasione per proseguire informalmente il dialogo tra pubblico e artisti.

A fare da cornice a questo debutto è il Teatro Santamanzio, uno spazio che da anni coltiva esperienze culturali alternative e inclusive. La serata si presenta quindi come un’opportunità unica per lasciarsi travolgere da un turbine creativo che – come ricorda la citazione in locandina, tratta dalle Metamorfosi di Ovidio – “cambia e assume un aspetto nuovo” senza mai perire. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito www.santamanzio.it o seguire il profilo Instagram @santamanzio.