Torneo Uno di giochi matematici: l’IC “Monteggia” di Laveno Mombello vince in due categorie su tre

L’IC Monteggia di Laveno Mombello trionfa alla 26esima edizione di UNO, sfida a squadre di giochi matematici dedicata ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Nelle tre categorie in gara, una per ogni anno di corso delle medie, è quasi en plein per la compagine laveno-mombellese: tra le prime, vittoria per la 1^B di Matilde Begossi, Stefano Bellotto, Anna Crippa, Mia Rossi e Kristina Sorochan; tra le terze, medaglia d’oro per la 3^A di Beatrice Baldin, Marco Caccaro, Celeste Feltrini e Gemma Sem; tra le seconde si è imposta la 2^B della Fermi di Comerio, unica eccezione a quello che sarebbe stato un trionfo.

La kermesse per giovani pitagora del Varesotto è andata in onda mercoledì 14 maggio alle 15, ospitata come al solito dalla secondaria “Monteggia” di Laveno; è un appuntamento fisso – 26 le candeline spente – organizzato dalla collaudata duo operativo del Circolo Matematico “Gardner” di Castelveccana e, ovviamente, del locale IC Monteggia.

Circa 230 i ragazzi in gara, 22 le scuole presenti (da Dumenza a Uboldo), per un totale di 46 squadre ai nastri di partenza (15 di prima, 15 di seconda, 16 di terza). Tutte le compagini in gioco sono state “selezionate”, cioè hanno acquisito il pass per UNO dopo aver già vinto un altro torneo preparatorio. Ogni squadra, composta da 5 giocatori della stessa classe, doveva affrontare la soluzione di 10 quesiti in 90 minuti di tempo. Stop alle 16.30, poi tutti nell’atrio della scuola per ascoltare il commento ai quesiti da parte del prof. Nando Geronimi del Circolo Matematico “Gardner” di Castelveccana. Nel frattempo, febbrile correzione delle prove e alle 17.20 la proclamazione dei vincitori, con premiazione fino al terzo posto. Ecco il dettaglio:

Classi prime 1^B G.B. Monteggia (Laveno Mombello) – prima

1^B E. Fermi (Gerenzano) – seconda

1^C Don Milani (Vergiate) – terza

Classi seconde 2^B E. Fermi (Comerio) – prima

2^C I.C. Manzoni (Uboldo) – seconda

2^B E. Fermi (Gerenzano) – terza

Classi terze 3^A G.B. Monteggia (Laveno Mombello) – prima

3^D Don Milani (Bisuschio-Cuasso) – seconda

3^F Vidoletti (Varese) – terza

Per ciò che riguarda l’IC Monteggia di Laveno Mombello, sono anni che la scuola porta avanti un percorso di attenzione verso la matematica, intesa non solo come materia curricolare, ma anche come base per lo sviluppo di competenze logiche e deduttive. Non per caso, nelle squadre vincitrici erano presenti diversi alunni che hanno anche preso parte alle attività pomeridiane di giochi matematici organizzate dall’Istituto come arricchimento dell’offerta formativa.