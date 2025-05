Un nuova mensa scolastica da 500mila euro inaugurata alla scuola don Bosco di Varese

Inaugurata questa mattina, sabato 10 maggio, la nuova mensa della scuola Bosco in viale Aguggiari realizzata grazie ai fondi del PNRR, Next Generation Eu.

Circa 500 mila euro, di cui il 20% stanziati dal Comune di Varese, per realizzare un edificio moderno, efficiente e confortevole per i bambini e bambine della scuola primaria. Presenti all’inaugurazione il sindaco Davide Galimberti, la vicesindaca Ivana Perusin, gli assessori Rossella Dimaggio e Andrea Civati, le insegnanti della scuola, la presidente dell’associazione genitori. Grande anche la partecipazione dei genitori e degli alunni della scuola che dopo la presentazione hanno potuto gustare i piatti preparati da Dussman con i prodotti che vengono abitualmente utilizzati per la preparazione dei pasti dei bambini.

“Una nuova mensa luminosa, moderna e sostenibile per tutti i bambini, bambine e insegnanti della scuola primaria Don Bosco – le parole del sindaco Galimberti – oggi abbiamo inaugurato questo nuovo bellissimo spazio con un momento dedicato agli alunni e alle loro famiglie che grazie alla nuova struttura potranno vivere in modo più funzionale la quotidianità scolastica, usufruendo di un nuovo luogo essenziale di cui la scuola prima era sprovvista”. “Un intervento reso possibile grazie ai fondi del PNRR Next generation – spiega la vicesindaca Perusin – il ringraziamento va anche all’associazione genitori della scuola che ha collaborato nel condividere con tutti questo momento, assaggiando i prodotti biologici proposti dalla mensa scolastica.

“Negli ultimi anni questa struttura scolastica ha vissuto una crescita numerica di alunni – ha detto l’assessora ai Servizi Educativi Rossella Dimaggio – e ha visto l’attivazione di diversi servizi essenziali, come una nuova proposta di pre e post scuola. Oggi con questo nuovo spazio dedicato alla refezione scolastica i nostri bambini e bambine potranno usufruire di un luogo luminoso e accogliente per vivere un momento essenziale della vita quotidiana scolastica”.

“La nuova mensa, finanziata con i fondi del PNRR, ha elevatissimi standard qualitativi di sostenibilità dal punto di vista energetico e architettonico – ha detto l’assessore Andrea Civati – Un nuovo spazio a favore degli alunni che da oggi hanno un bellissimo luogo di socialità dove pranzare insieme. Un servizio in più dunque per questa scuola, per le famiglie e i bambini”.