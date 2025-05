Un pedone e un ciclista investiti a Gallarate

Nella tarda mattina di giovedì 15 maggio si sono registrati a Gallarate due diversi incidenti che hanno visto l’investimento di un pedone e di un ciclista.

Il primo episodio è avvenuto poco prima delle 11 nella centrale piazza Garibaldi, nel punto di uscita verso piazza Risorgimento: un uomo di 63 anni è stato soccorso dalla Croce Rossa di Gallarate (nella foto): è stato portato all’ospedale cittadino, con ferite non gravi. Sul posto anche la Polizia Locale.

Alle 12.45 invece il secondo incidente, in via Torino, quasi all’incrocio con la “tangenzialina”: un 18enne in bicicletta è stato investito da un veicolo. Anche in questo caso il giovane è stato portato al Sant’Antonio Abate per essere medicato (non ha comunque riportato ferite gravi).