Una domenica con il Mercato Contadino a Busto Arsizio

Appuntamento per domenica 18 maggio nel verde del Parco Comerio, un’occasione preziosa per acquistare prodotti agricoli di stagione direttamente dai produttori

Domenica 18 maggio, dalle 9 alle 13, torna a Busto Arsizio l’appuntamento con il Mercato Contadino nel verde del Parco Comerio, accessibile dagli ingressi di via Espinasse, via Magenta e via Silvio Pellico. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Slow Food Legnano APS, Slow Food Valle Olona APS e un gruppo di produttori locali, seguendo l’esempio virtuoso di mercati già attivi in diversi comuni dell’Alto Milanese come Cantalupo, San Vittore Olona, Villa Cortese, Legnano, Ossona e Nerviano.

Il Mercato Contadino è previsto ogni terza domenica del mese e rappresenta un’occasione preziosa per acquistare prodotti agricoli di stagione direttamente dai produttori. Tra i banchi sarà possibile trovare una vasta selezione di salumi, pane, dolci, miele, formaggi, vino, olio, birra artigianale, riso, carne, oltre a farine, frutta e verdura fresca.

L’iniziativa si propone non solo come spazio commerciale, ma anche come momento di incontro e dialogo tra chi produce e chi consuma, promuovendo un’alimentazione più consapevole e uno stile di vita sano. Il mercato nasce, infatti, con l’intento di valorizzare i prodotti locali, preservare la biodiversità, la stagionalità e il paesaggio, offrendo un’alternativa concreta ai canali della grande distribuzione.

«Il Mercato Contadino è una grande opportunità di confronto diretto tra produttori e cittadini – spiegano gli organizzatori – utile a condividere proposte alternative e sensibilizzare sull’educazione alimentare».

I produttori presenti fanno parte della rete attiva in altri appuntamenti fissi del territorio: il primo sabato del mese a Villa Cortese, la prima domenica a Cantalupo, il secondo sabato a Ossona, la seconda domenica a Legnano, il terzo sabato a San Vittore Olona e la quarta domenica a Nerviano. Tutte le date e gli aggiornamenti sono consultabili sulla pagina Facebook “Mercati Contadini Alto Milanese”.