Una nuova lavanderia per il Villaggio del Fanciullo di Morosolo: “Aiutateci a realizzarla”

Un nuovo progetto per eliminare l’umidità in eccesso dalle case degli ospiti del Villaggio Del Fanciullo di Morosolo. Si tratta della realizzazione di un nuovo locale “lavanderia” moderno e funzionale per creare un ambiente più sano ed asciutto.

«Spostando le lavatrici e asciugatrici dalle case e posizionandole nell’apposito locale lavanderia debitamente arieggiato, evitiamo che si accumuli troppa umidità all’interno degli appartamenti e la relativa formazione di muffa, dovuta all’abbondante biancheria che quotidianamente viene lavata e messa ad asciugare», spiegano i referenti del Villaggio del Fanciullo.

L’obiettivo è raccogliere 10.000 €: «Per raggiungere questa importante cifra, abbiamo bisogno del sostegno di chi può darci una mano – prosegue l’appello lanciato dal Villaggio del Fanciullo di Morosolo -. Ogni donazione è preziosa per garantire agli ospiti del Villaggio un ambiente più confortevole. Unisciti a noi in questa iniziativa. Dona ora per il nuovo locale Lavanderia del Villaggio del Fanciullo di Morosolo!».

Villaggio del Fanciullo di Morosolo, Società Cooperativa Sociale opera nel territorio di Casciago, Varese e provincia e della Regione Lombardia dove, da cinquant’anni, si occupa di accoglienza, supporto alla genitorialità, tutela del benessere dei minori e accompagnamento all’autonomia dei nuclei accolti.

Chi vuole aiutare può farlo tramite un bonifico bancario sul conto intestato a Villaggio del Fanciullo di Morosolo Società Cooperativa Sociale via S.G. Emiliani, 3 Morosolo Casciago (VA) – Iban: IT95I0840410801000000006683 o andando direttamente sulla pagina DONA ORA del Villaggio.