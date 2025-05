Villa milionaria di Varese acquistata da fondi esteri ungheresi

Il nome di Varese torna a emergere nel dibattito nazionale grazie a un’inchiesta giornalistica pubblicata dal quotidiano Il Domani, che riporta una vicenda immobiliare destinata a far discutere. Secondo quanto riferito dal giornale diretto da Emiliano Fittipaldi, una sontuosa villa situata in una delle zone più esclusive e panoramiche della città giardino tra Cartabbia e Capolago, sarebbe stata acquistata da una società ungherese legata a un fondo di private equity.

Si tratta di una residenza di oltre mille metri quadrati, circondata dal verde e con una vista mozzafiato sul lago e sulle Prealpi, dotata di tutti i comfort: piscina, palestra, ascensore interno e un garage di dimensioni imponenti. Un immobile di grande pregio, per il quale sarebbero stati versati oltre quattro milioni di euro senza ricorrere a mutui o finanziamenti.

A rendere rilevante la notizia non è soltanto il valore dell’acquisto, ma soprattutto la provenienza degli acquirenti. Come riportato da Domani, dietro l’acquisto vi sarebbe infatti una società ungherese riconducibile a fondi legati a figure di primo piano del panorama politico ungherese, in particolare vicine all’entourage del premier Viktor Orbán. Pur senza entrare nel merito delle ipotesi sollevate dall’inchiesta, il quotidiano evidenzia come le modalità dell’operazione, le società coinvolte e la loro articolata struttura societaria abbiano attirato l’attenzione.

Il passaggio di proprietà si è concluso nel luglio del 2024 e la villa risulta oggi intestata a una società che, secondo quanto riportato, avrebbe sede a Budapest. Il tutto in un contesto in cui la normativa ungherese in materia di trasparenza dei fondi di investimento non consentirebbe di conoscere con certezza l’identità dei beneficiari finali.

Per ulteriori dettagli e per approfondire le connessioni e le dinamiche emerse dall’inchiesta, vi rimandiamo alla lettura completa dell’articolo pubblicato su Il Domani, disponibile sul sito del quotidiano.