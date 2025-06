A Busto Arsizio nuove telecamere in 4K per potenziare la sicurezza urbana

Nel corso della riunione di mercoledì, la Giunta comunale di Busto Arsizio ha approvato una serie di provvedimenti di rilievo, tra cui spicca il progetto “Busto Sicura in 4K”, volto a rafforzare il sistema cittadino di videosorveglianza attraverso l’installazione di nuove telecamere ad alta risoluzione in aree strategiche della città.

Su proposta dell’assessore alla Sicurezza Massimo Sabba, l’esecutivo ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica dal valore complessivo di oltre 222 mila euro, che prevede l’implementazione di dispositivi in grado di garantire immagini in altissima qualità, utili sia per la prevenzione che per il contrasto delle attività illecite.

Le nuove postazioni saranno collocate in numerosi punti chiave del tessuto urbano. Tra queste, diversi incroci semaforizzati, il cavalcavia di via Montegrappa, il parco di via della Repubblica e i portici di piazza Garibaldi. Non mancheranno nuovi occhi elettronici anche nell’area delle stazioni ferroviarie, in linea con l’accordo sulla sicurezza integrata sottoscritto da Comune, Prefettura, Regione Lombardia e Trenord, con l’obiettivo di rafforzare il presidio e il controllo delle zone ad alta frequentazione.

«L’intervento rappresenta un importante passo avanti nella strategia di sicurezza urbana – ha sottolineato l’assessore Sabba –. Grazie alle nuove tecnologie potremo contare su strumenti ancora più efficaci per il monitoraggio del territorio e per supportare l’azione delle forze dell’ordine».

Oltre al progetto “Busto Sicura in 4K”, la seduta di Giunta ha visto l’approvazione di altri provvedimenti di carattere sociale e ambientale. Tra questi, il rinnovo del contratto di comodato con la Parrocchia San Luigi e Beata Giuliana per un’area comunale di via Minghetti, destinata a finalità sociali e sportive, e la conferma dell’adesione al bando regionale “Ri.Circo.Lo.”, che ha permesso di ottenere un finanziamento europeo per iniziative di educazione ambientale e riduzione dei rifiuti in diversi plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo Galileo Galilei.

Infine, la Giunta ha deliberato l’adesione ufficiale all’accordo sulla sicurezza nelle aree delle stazioni ferroviarie, consolidando la collaborazione istituzionale per la tutela di uno dei principali snodi cittadini.