A giugno Materia altre quattro serate a suon di musica: si canta insieme, poi Brenneke, Elisa Begni e l’hip-hop varesino

Quattro venerdì, quattro diversi modi di stare insieme. Anche a giugno, lo spazio di Materia – lo spazio libero di VareseNews in via Confalonieri 5 nella frazione di Sant’Alessandro – torna a riempirsi, nell’oramai tradizionale appuntamento del venerdì, ore 21 – di incontri, canzoni e dialoghi dedicati alla musica.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e iniziano alle 21. Nessuna formula rigida, solo lo spazio (libero, come appunto è Materia) per incontrarsi, ascoltare e magari portarsi a casa qualcosa.

Si comincia il 6 giugno con DoveSiCanta, un incontro senza palco e senza pubblico, dove si canta insieme, anche senza esperienza. Una voce sola fatta di tante, per imparare una canzone e condividerla. Senza microfoni, con naturalezza.

Il 13 giugno arriva Brenneke, cantautore nato a Busto Arsizio nel 1989. Considerato un local hero dell’indie, con quattro dischi e un EP all’attivo, Brenneke porta a Materia le sue canzoni e la sua storia. Un’occasione per ascoltare, ma anche per capire cosa significa scrivere, pubblicare e suonare musica dal Varesotto. E come relazionarsi col proprio pubblico.

Il 20 giugno tocca a Elisa Begni, voce dei Bluedaze, che presenta, in un’intervista dal vivo, What Remains, il suo primo disco solista in uscita in autunno per Kono Dischi. Un lavoro ispirato dal dark folk e dal jazz nordeuropeo, nato tra le rive del Lago Maggiore e portato a Materia sotto forma di parole, immagini e suoni in costruzione.

Infine, il 27 giugno si apre una finestra sulla scena hip-hop locale con Provincia inferno? – Gli stati generali del rap. Un incontro a più voci con Kaso, Giostra, Teoz e Solo, per raccontare, attraverso la musica e il confronto, il presente del rap varesotto. Dai palchi ai garage, dalle tracce in rete agli eventi nei quartieri.