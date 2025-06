A Varese da giugno a settembre un ricco programma di eventi che coinvolgerà centro città e i quartieri

Nella mattinata di oggi, lunedì 23 giugno, è stato presentato ufficialmente il programma di eventi estivi che coinvolgerà la città di Varese, tra centro storico, quartieri cittadini, Sacro Monte e il lago, con una serie di appuntamenti dedicati a tutte le fasce di pubblico.

“Dopo i campionati di canottaggio sul lago di Varese e i primi eventi l’estate varesina entra nel vivo grazie a un palinsesto di appuntamenti all’insegna di cultura, sport, natura, turismo ed eccellenze del territorio. – afferma il Sindaco Davide Galimberti – Il Comune deve sostenere economicamente, ma anche creare quelle sinergie e collaborazioni che massimizzino gli effetti di iniziative così importanti sul territorio. Tra le novità di questa edizione c’è il cinema itinerante nei quartieri, con proiezioni che coinvolgeranno diversi rioni cittadini. Un’iniziativa per portare le rassegne estive non solo nel centro ma anche nei rioni varesini, valorizzando le tante piazze della città, per una politica culturale finalizzata a creare momenti di aggregazione e coesione sociale più vicini e accessibili a tutti”.

Si terranno concerti in alcuni dei luoghi più suggestivi della città, teatro, cinema all’aperto, spettacoli, visite guidate per conoscere il patrimonio artistico e storico cittadino della città, mostre, proposte gastronomiche, spettacoli, sport, attività per famiglie.

“Come ogni anno, l’estate varesina si presenta ricca di proposte: varie e diffuse per tutto il territorio cittadino – prosegue l’Assessore alla Cultura Enzo Laforgia – Il denso calendario testimonia una particolare vivacità culturale, che ogni anno si rafforza e vede moltiplicati gli sforzi creativi di tutti. L’estate diventa così un’ottima occasione per chi vive a Varese e per chi verrà da fuori città, per godere nelle migliori condizioni la bellezza dei nostri parchi, del nostro lago, del Sacro Monte, approfittando delle moltissime iniziative, che si rincorreranno da giugno a settembre. Voglio però ricordare che le attività di intrattenimento non si limitano all’estate: durante tutto l’anno la nostra amministrazione propone iniziative su tutto il territorio. Ovviamente all’interno del programma si trovano anche iniziative che vanno avanti da tempo, come ad esempio “Conosci il tuo patrimonio”, evento dal successo incredibile a dimostrazione di come l’amministrazione dimostri attenzione al territorio, bello, fragile, ricco, che si traduce poi in una educazione civica diffusa”.

Tra le novità di quest’anno, il cinema itinerante nei quartieri, con l’iniziativa Lunedì al cinema, che nelle serate del lunedì, per tutto il mese di luglio e metà agosto, propone delle proiezioni nelle piazze dei rioni cittadini della Schiranna, Bustecche, Valle Olona, San Fermo, Casbeno.

Tanti gli appuntamenti ormai divenuti tradizione, come gli spettacoli e gli incontri di Tra Sacro e Sacro Monte nello scenario della via Sacra del patrimonio dell’Unesco; le proiezioni di Esterno Notte, la storica rassegna di cinema all’aperto ai Giardini Estensi con i film più belli della stagione; i concerti e gli eventi nei luoghi dell’arte contemporanea, come Villa Panza e la Fondazione Morandini. Ci sono poi gli eventi che animeranno la Biblioteca Civica di Varese, come la Notte Bianca del lettore e le visite guidate all’interno della rassegna Conosci il tuo patrimonio, con un programma di visite alla scoperta dei luoghi più suggestivi della città, come Villa Toeplitz, la Via Sacra con la luna piena, la Chiesa di San Giorgio a Biumo Superiore, le bellezze naturalistiche tra Avigno a Velate.

Tutto il programma degli eventi è disponibile sul sito del Comune di Varese.