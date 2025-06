Art Fun Festival è una giornata di laboratori per ragazzi a Germignaga

Sabato 14 giugno a partire dalle ore 10 e per tutta la giornata in oratorio diversi laboratori creativi, giochi e musica per tagazzi dagli 11 ai 14 anni

Sabato 14 giugno, dalle ore 10 alle 18 l’oratorio di Germignaga ospita la prima edizione di Art Fun Festival Germignaga, un’intera giornata dedicata all’arte, alla socialità e al divertimento per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 14 anni e per le loro famiglie.

In programma diversi laboratori creativi che spaziano dalle danze alla calligrafia orientale (in mattinata), dal teatro al disegno manga (nel pomeriggio).

Inoltre per tutta la giornata sono previste sfide, giochi, sport e musica e ottimo cibo per divertirsi in compagnia.

Ingresso libero.

Per la partecipazione ai laboratori scrivere su WhatsApp al numero 349 3985262.