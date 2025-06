Assalto a Lacchiarella al polo logistico: le guardie giurate sparano

Camion come arieti, e per aprirsi la fuga: veicoli in fiamme, ma anche un conflitto a fuoco fra rapinatori e guardie giurate.

Notte di fuoco a Lacchiarella al polo logistico di via Cascina Nuova. Intorno alle 3 la sparatoria dopo che un commando di malviventi ha tentato il colpo ma è stato sorpreso dalla vigilanza privata.

Il commando è in fuga. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso che indagano. I sanitari del 118 sono intervenuti con due ambulanze e un’automedica per soccorrere alcune persone, ma non si registrano problemi gravi. Sul posto anche i vigili del fuoco per domare le fiamme appiccate ai mezzi.

Secondo le prime informazioni il gruppo che ha colpito era composto da sei persone.

Non è la prima volta che vengono impiegati sistemi simili per colpi e rapine, anche in provincia di Varese: nel settembre 2023 una banda di professionisti entrò in azione a Fagnano Olona con tecniche uguali a quelle impiegate a Lacchiarella.