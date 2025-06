Blu Volley Cuveglio, vent’anni di storia sotto rete

“Finestagione” è la rubrica di VareseNews che dà spazio al racconto dell’attività delle società dilettantistiche, amatoriali e giovanili del territorio. Chi desidera pubblicare il proprio resoconto può inviare un testo (massimo 4mila battute) a sport@varesenews.it corredato da una o più fotografie (massimo 8, almeno una orizzontale). L’iniziativa è sostenuta dagli Istituti Scolastici Superiori Paritari “Olga Fiorini & Marco Pantani” di Busto Arsizio.

La comunità di Cuveglio ha recentemente celebrato un traguardo eccezionale: i primi vent’anni di vita dell’Asd P.G.S. Blu Volley. Sebbene la data ufficiale della fondazione sia il 5 ottobre 2005, la società ha scelto di anticipare i festeggiamenti alla festa di fine stagione tenutasi nella palestra di Gemonio, garantendo così la possibilità di una celebrazione sentita e partecipata, lontano dalla frenesia dell’inizio dei campionati.

L’emozione era palpabile quando atlete, genitori, sponsor, autorità e numerosi amici si sono riuniti per ripercorrere un viaggio iniziato vent’anni fa. Da un’intuizione di alcune persone, mosse dal desiderio di offrire un’opportunità sportiva e sociale alle ragazze del paese, la Blu Volley ha preso vita. Da un modesto inizio con appena dodici atlete a formare un’unica squadra, la società è cresciuta esponenzialmente, arrivando oggi a contare quasi cento giovani pallavolisti.



Il successo e la longevità della Blu Volley sono il frutto della dedizione incondizionata di figure chiave che hanno guidato la società fin dai suoi albori. Tra i soci fondatori, spiccano ancora oggi per il loro impegno costante Mariateresa Manfredi, attuale presidente, Remo Magni, vicepresidente, Andrea Bassetto, segretario e Angelo Pozzi, tesoriere e direttore tecnico. A loro, nella sottoscrizione del primo documento ufficiale, si affiancarono inizialmente anche Angela Loredana Mazzetto e Silvia Binda.

La storia della presidenza testimonia una continuità di passione: dopo il ruolo pionieristico di Remo Magni, la guida è passata a Sergio De Tomasi, che per otto anni ha condotto la società con grande dedizione, prima di cedere il testimone proprio a Mariateresa Manfredi, oggi al suo secondo mandato. Un passaggio di consegne che simboleggia la capacità della Blu Volley di rinnovarsi mantenendo salda la propria identità.

Durante la celebrazione, è stato sottolineato come in questi due decenni la Blu Volley abbia visto crescere innumerevoli atlete, ognuna portatrice della propria storia e della propria voglia di mettersi in gioco. Ma oltre il campo, l’associazione è stata un crogiolo di legami umani, costruendo amicizie profonde e durature con tantissimi genitori e collaboratori, veri motori della società. Dalle gioie condivise durante i camp estivi, organizzati in diverse località come Cesenatico, Chianciano Terme, la Valle d’Aosta e il Trentino-Alto Adige, alle sfide affrontate insieme, la Blu Volley ha sempre promosso un ambiente di supporto reciproco.

La crescita della Blu Volley è stata sostenuta da un’ampia rete di supporto. Fondamentale il contributo di sponsor che, pur rimanendo spesso dietro le quinte, hanno risposto con generosità a ogni richiesta: figure come Giancarlo Rossi, Tiziano Ridolfi, Antonio Girgenti, Toma Giovanni, Renato Marchesi, Matteo Buzzi, la signorina Antonietta Ghiringhelli, i fratelli Garbuio, Russo Gianni, la famiglia Molinari, Elena Pattaro, Manuela Atzeni, Timea Kocsar e Andrea Marton per citarne alcuni.

Altrettanto cruciale è stato il ruolo dei genitori e dei consiglieri che si sono susseguiti, con il loro prezioso e instancabile contributo. Un ringraziamento speciale è stato rivolto ad Angelo Pozzi e Teresa Manfredi, definiti “l’anima della Blu Volley”, la cui dedizione ha contribuito a tessere una fitta rete di amicizie che trascendono il semplice ambito sportivo.

Il percorso della società è stato inoltre accompagnato dal prezioso sostegno delle istituzioni locali. Presenti alla festa il Sindaco di Cuveglio, Giorgio Piccolo, accompagnato dall’Assessore allo Sport Giuseppe Arturi, e il Sindaco di Gemonio, Samuel Lucchini. Il supporto del Comune di Cuveglio, dall’uso gratuito della palestra alla concessione di una sede in Piazza Marconi, ha rappresentato un simbolo concreto dello spirito comunitario che la Blu Volley incarna.

L’auspicio per i prossimi anni è che la Blu Volley possa continuare a essere un faro, diffondendo tra le sue atlete non solo la passione per la pallavolo, ma anche i valori di condivisione, solidarietà e amicizia. Perché, come ricordato, se i risultati sportivi sono importanti, riuscire a instillare questi valori nel cuore delle persone è un traguardo ancora più prezioso.

Con la consapevolezza di aver ricevuto tantissimo da questa straordinaria esperienza, la Blu Volley guarda al futuro con rinnovato entusiasmo, pronta a scrivere altri capitoli di una storia iniziata vent’anni fa.