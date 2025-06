Bocce, spazio ai giovanissimi in Lombardia

La Lombardia è regione feconda d’iniziative e di competizioni soprattutto serali, dove gli atleti appartenenti alle varie categorie si affrontano nella più genuina espressione sportiva con il naturale intento di primeggiare. Lombardia capolista indiscussa per numero e qualità di gare che posseggono un’unica limitazione: sono dedicate ad agonisti collaudati, sovente con lunghe esperienze alle spalle.

Tuttavia non sempre gli svolgimenti seguono esclusivamente la falsariga tracciata. Infatti quest’anno, fra i mesi di marzo e di maggio, si è svolto il Campionato Regionale Under 12 a squadre con quattro compagini: – A.s.D. Amatori Bocce (BS) – A.s.D. Benaco Dancelli (BS) – A.s.D. Renese (VA) – A.s.D. Zognese (BG) In un campionato itinerante, con quattro tappe in quattro sedi diverse – Esenta di Lonato del Garda per gli Amatori Bocce, Milano presso Caccialanza per la Renese, Salò per la Benaco Dancelli e Zogno per la Zognese – si è concretizzato un interessante e coinvolgente mix di competizioni, imperniate una sull’accosto e due sulla raffa, con punteggio finale derivante dalla somma dei punti conseguiti a ogni tappa.

Squadre composte da un massimo di sei giocatori fra i sei e i dodici anni. Esperimento affascinante che ha posseduto l’indubbio fascino di allineare nella contesa giovanissimi che non sono dei Carneadi di Manzoniana memoria, ma hanno le basi per praticare lo sport a livelli notevoli, anche in opposizione ai navigati praticanti. Ha prevalso la formazione della Renese – allenatori Thierry Bossi, Diego Guerrieri, Simona Oliveri, Sara Politi – con, in rigoroso ordine alfabetico, Beatrice Borin, Federico e Francesco Guerrieri (in prestito dalla Caccialanza ma Renesi d’estrazione), Gabriele Marin, Federico Sgarabotto ed Elia Tasdelen, che ha sempre guidato la classifica generale, anche se nell’ultima tappa a Zogno gli Amatori Bocce hanno ottenuto, a livello parziale, il miglior punteggio della manifestazione. Naturalmente folta la rappresentanza dei responsabili, da Sergio Ripamonti presidente FIB Lombardia a Diego Vavassori, responsabile Commissione Giovanile a Giuseppe Asperti Delegato provinciale Bergamo. Una visione da caleidoscopio, quasi che con queste manifestazioni si volesse sconfinare nel sogno del pittore olandese Willem de Kooning di creare un quadro che contenesse tutti i colori del mondo, forse Vincent Van Gogh vi si avvicinò, ma si sa che i sogni rischiano spesso di rimanere tali se non si possiede la tenacia di volerli trasformare in realtà e questa volta sembra che il dardo sia stato lanciato verso un obiettivo sicuramente luminoso.

(di Roberto Bramani Araldi)

PILLOLE DI BOCCE 24 maggio – Campionato italiano Serie A – 16a giornata Riprende il 07 giugno Classifica Serie A Caccialanza 36 – Montegrillo 29 – Vigasio 27 – Kennedy, Flaminio 24 – Mosciano, Brescia 20 – Giorgione3Villese 17 – Boville 16 – Cofer Marche 10. 24 maggio – Campionato italiano Serie A2 – 16a giornata Mister Energy (SA) – Possaccio (VCO) 6-2 (61-34) Classifica Serie A2 – primo girone Possaccio (VCO) 35 – Mister Energy (SA) 28 – Fossombrone (PU) 26 – Fontespina (MC) 23 – A&D Arredamenti (CZ), Roseto (TE) 20. Riprende il 07 giugno 03giugno – Casciago – prosegue regionale serale individuale ABCD 03giugno – Monte Nudo Brenta – prosegue regionale serale coppia BCD 03giugno – Carnago – inizio regionale serale coppia ABCD Coppa Varese – terza giornata Primo girone Bederese – Crevese 24 – 8 Classifica primo girone – Cuviese 6 (48) – Bederese 3 (41) – Crevese 0 (26) Secondo girone Renese – Basso Verbano 24 – 4 Monvallese – Ternatese 24 – 4 Classifica secondo girone Renese 9 (72) – Monvallese 6 (70) – Ternatese 3 (48) – Basso Verbano 0 (42) Terzo girone Carnago – Casciago 24 – 9 Malnatese – Bottinelli Vergiatese 15 – 24 Classifica terzo girone Carnago 9 (72) – Bottinelli Vergiatese 6 (48) – Casciago 3 (56) – Malnatese 0 (49)