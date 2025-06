“bOOst”: a Marnate un laboratorio per costruire il futuro professionale

Il mercato del lavoro cambia, e con esso cambiano anche le competenze richieste per affrontarlo con consapevolezza. Proprio per questo, il Comune di Marnate, attraverso il Servizio InformaGiovani e InformaLavoro, propone “bOOst”, un appuntamento gratuito e pratico per aiutare giovani e adulti a migliorare la propria presenza professionale.

L’evento si terrà martedì 17 giugno 2025, dalle 17.00 alle 19.00, presso lo sportello InformaGiovani di via Italia 159. Si potrà partecipare gratuitamente, ma è necessaria l’iscrizione via email a: informalavoro@comune.marnate.va.it.

Durante il pomeriggio, i partecipanti potranno:

aggiornare il curriculum vitae con l’aiuto di esperti;

scoprire strategie di personal branding per valorizzare il proprio profilo;

imparare metodi efficaci per una ricerca attiva del lavoro.

L’iniziativa adotta una formula interattiva e laboratoriale, con l’obiettivo di:

facilitare l’ingresso o il reinserimento nel mondo del lavoro;

sostenere i giovani nel loro percorso di orientamento professionale;

diffondere una cultura del lavoro dinamica e consapevole;

rafforzare il dialogo tra istituzioni, servizi e cittadini.

Un’occasione concreta per dare una marcia in più alla propria carriera. Si consiglia di portare il proprio CV aggiornato.

Per info:

informalavoro@comune.marnate.va.it

0331 368246 – 0331 1442691

www.comune.marnate.va.it