Buche in strada a San Macario, sopralluogo di Lega e Fratelli d’Italia di Samarate

Questa mattina, consiglieri del gruppo di Lega e Fratelli d’Italia di Samarate, hanno effettuato un sopralluogo nella zona della rotonda di San Macario-innesto con via Monte Berico, per «denunciare la pericolosità di quel tratto stradale in cui ci sono delle vere e proprie voragini, segnalate più volte dai cittadini e segnalate da noi all’Amministrazione, e spesso nominate sui social».

«Abbiamo deciso di accendere i riflettori nuovamente in quel punto di strada perché non è possibile che si debbano ancora attendere settimane in attesa del futuro cantiere – dicono gli esponenti di Lega e Fratelli d’Italia – Quel tratto di strada va messo immediatamente in sicurezza indipendentemente dall’inizio cantiere di questa estate. Ora è segnalato con un semplice cartello che ogni tanto viene buttato a terra da qualche mezzo pesante. Un tratto che per ciclisti e ciclomotori, soprattutto se dovesse piovere, potrebbe causare seri incidenti con gravi conseguenze».

«Inoltre si formano code, con rischio tamponamenti a causa di brusche frenate all’innesto della via. Auto che per schivare i buchi invadono pericolosamente l’altra corsia. Due domeniche fa è caduto in bicicletta un signore che ha preso in pieno una delle buche. Per fortuna non è successo nulla di grave, solo tanto spavento. Non sappiamo quanti sacchi di asfalto abbiano sprecato in questi mesi in quel tratto di strada che, da molte settimane, non è stato più “rattoppato”. Nel piano degli interventi delle asfaltature riteniamo che fosse il primo tratto da asfaltare; il più pericoloso. Invece la nuova Amministrazione ha fatto scelte differenti».