Buffon annuncia: Gattuso nuovo ct della nazionale

“Credo che alla fine abbiamo fatto la scelta migliore”. Gigi Buffon rompe gli indugi e, seppur indirettamente, annuncia Rino Gattuso come nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Sollecitato in diretta Rai sul futuro della panchina azzurra, l’ex portiere e attuale capo-delegazione lascia intendere che l’ufficialità potrebbe arrivare a breve.

Buffon si trova in Slovacchia, dove sta seguendo da vicino il percorso dell’Italia Under 21 guidata da Carmine Nunziata agli Europei di categoria. Ma l’attenzione si sposta inevitabilmente sulla Nazionale maggiore e su una scelta, quella di Gattuso, che sembra ormai definita.

“Si riparte da dove si è sempre ripartiti dopo momenti un po’ bui” ha detto Buffon. In attesa della comunicazione ufficiale, le parole di Buffon sembrano confermare ciò che ormai è nell’aria: Rino Gattuso sarà il prossimo allenatore della Nazionale italiana.