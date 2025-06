Busto Arsizio, il quartiere Santi Apostoli si prepara alla festa patronale

Con l’arrivo di giugno, il quartiere Santi Apostoli di Busto Arsizio si appresta a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la Festa Patronale dedicata ai Santi Apostoli Pietro e Paolo. Un ricco calendario di iniziative accompagnerà la comunità fino a fine mese, alternando momenti di spiritualità, cultura, sport e convivialità.

I primi giorni: giochi e valori per i più giovani

Già da qualche giorno i cancelli del complesso parrocchiale, che ospita la Scuola dell’Infanzia e l’Oratorio Estivo, sono animati da centinaia di bambini e ragazzi. Gli spazi si riempiono di sorrisi e giochi, sempre ispirati ai principi della tradizione cristiana.

Sabato 14 giugno: sport e aggregazione

Il programma ufficiale prenderà il via sabato 14 giugno con la Festa di Fine Anno organizzata dalla Polisportiva SS. Apostoli. L’evento offrirà l’occasione per fare il punto sui tornei parrocchiali in corso, aperti gratuitamente al pubblico.

Cento anni della Scuola dell’Infanzia

Tra i momenti più significativi spicca la serata di venerdì 20 giugno. Alle ore 21, negli ambienti della Scuola dell’Infanzia (via Genova), sarà inaugurata la mostra celebrativa per il centenario dell’istituto. A presentare l’esposizione sarà Michele Schioppa, che accompagnerà i visitatori in un viaggio tra immagini storiche e racconti legati anche ai primi anni dell’Asilo Lissoni e alla Grotta di Lourdes, che quest’anno compie anch’essa un secolo. Le celebrazioni per i cento anni della scuola sono già iniziate con l’apertura di una capsula del tempo e proseguiranno fino al nuovo anno scolastico con numerose iniziative educative e ludiche.

Musica, sapori e tradizioni

Sabato 21 giugno il cortile della “Casa del don Santo” ospiterà dalle ore 18 la tradizionale Pesca di Beneficenza. Alle 19 si aprirà lo Stand Gastronomico con specialità siciliane, seguito dalla serata musicale con i Ligera.

La giornata clou: domenica 22 giugno

Domenica 22 giugno sarà una giornata densa di appuntamenti. Alle ore 11 la Santa Messa solenne vedrà protagoniste le coppie che festeggiano importanti anniversari di matrimonio, con il rinnovo delle promesse. Al termine della funzione, un pranzo comunitario a base di paella (prenotazione obbligatoria) accoglierà i partecipanti. Nel pomeriggio, alle ore 18, partirà la processione cittadina del Corpus Domini dalla chiesa di San Giuseppe. In serata, nuovo appuntamento gastronomico e intrattenimento musicale con DJ Noé.

Serata americana e giochi

Giovedì 26 giugno sarà dedicato a un doppio appuntamento pensato per giovani e famiglie. Alle ore 19, il menù “americano” proporrà hamburger, patatine e altre specialità. La serata, organizzata dai giovani dell’Oratorio, proseguirà alle 21 con una sessione di giochi da tavolo in collaborazione con Dungeon Store.

Gran finale con sport e spettacoli

Sabato 28 giugno, a partire dalle ore 17.30, i più piccoli potranno assistere allo spettacolo di bolle di sapone del Mago Samui. La serata proseguirà con il fritto di mare servito dallo Stand Gastronomico e con le finali del Torneo Estivo di Calcio.

Domenica 29 giugno, giorno dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, alle ore 11 la Messa solenne renderà omaggio ai 10 anni di sacerdozio di don Gabriele Colombo e ai 35 anni di ministero di don Stefano Rho. Seguiranno la benedizione del quartiere e un aperitivo in Oratorio.

Nel pomeriggio, tornei di pallavolo per tutte le età, scivolo gonfiabile per i bambini e Grand Prix Canino animeranno il quartiere. In serata, lo Stand Gastronomico aprirà nuovamente i battenti, e alle 21 il pubblico potrà assistere alla tradizionale “Corrida” dedicata ai dilettanti.

Chiusura della festa

La Festa Patronale si concluderà lunedì 30 giugno con la Santa Messa di ringraziamento e in memoria dei defunti della parrocchia, celebrata alle ore 21. A presiedere la funzione sarà padre Alberto del PIME, nel suo 50° anniversario di ordinazione.

Per informazioni dettagliate e per le prenotazioni agli eventi gastronomici è possibile consultare il sito www.santiapostolibusto.it, la pagina Facebook “Oratorio Santi Apostoli – Busto Arsizio” o scrivere all’indirizzo santiapostolibusto@gmail.com.