Ciclista investito in zona Montello a Varese, interviene l’elisoccorso

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 27 giugno, a Varese. Intorno alle 18,45 in via Guercino, nella zona del Montello, un uomo di 72 anni è stato investito mentre si trovava in sella alla propria bicicletta.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, allertati in codice giallo, con un’ambulanza della Croce Rossa di Varese e il supporto dell’elisoccorso.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia locale di Varese, intervenuta per i rilievi e la gestione della viabilità nella zona.

(Immagine di repertorio – Foto di Alessandro Nardi)