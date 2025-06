Città vive, donne sicure: a Villa Gianetti un incontro con Ilaria Pagani per una Saronno a misura di donna

Questa sera, martedì 3 giugno alle 20.45 nella Sala Bovindo di Villa Gianetti è in programma un incontro pubblico con la candidata sindaca Ilaria pagani dal titolo “Città vive, donne sicure: come si costruisce una città a misura di donna.”

La serata, aperta a tutti i cittadini e in particolare alle donne saronnesi, rappresenta un momento di confronto, ascolto e condivisione per delineare insieme una visione urbana che metta al centro la sicurezza, il benessere e i diritti delle cittadine. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere una riflessione collettiva sul ruolo delle donne nello spazio urbano e sugli strumenti concreti per garantire una maggiore inclusività, tutela e vivibilità della città.

«Le donne al centro. Costruiamo una città a misura di donna, insieme – dice Ilaria Pagani – Vi aspetto a partire dalle ore 20.45 per una serata nella quale condividere la nostra visione per una città dove le donne possano sempre sentirsi sicure e tutelate».