Confapi Varese presenta la carta d’Identità ESG: una svolta concreta per le Pmi

Martedì 17 giugno alle ore 17, a Materia Spazio Libero, sede di VareseNews in via Confalonieri 5 a Castronno, Confapi Varese presenterà ufficialmente la Carta d’Identità ESG, una nuova iniziativa pensata per accompagnare le piccole e medie imprese nel percorso verso una sostenibilità autentica, riconosciuta e comunicabile.

Nel corso dell’evento verrà illustrato il progetto CIESG – Carta d’Identità ESG per le Pmi, un percorso sviluppato da imprenditori ed esperti con l’obiettivo di fornire alle aziende un riconoscimento ESG fondato su criteri oggettivi, tracciabili e validabili. Questo approccio si distingue dalle tradizionali autodichiarazioni perché mira a offrire uno strumento affidabile, in grado di dialogare con credibilità con interlocutori strategici come istituti finanziari, investitori e amministrazioni pubbliche.

L’incontro si aprirà con l’intervento istituzionale di Giovanni Barbieri, vice presidente di Confapi Varese, e sarà moderato dal vicedirettore di VareseNews, Michele Mancino. Seguiranno gli interventi di diversi specialisti, che affronteranno i tre pilastri della sostenibilità ESG: ambientale, sociale e di governance.

Interverranno Alberto Boraso, dell’area ambiente e sicurezza di Confapi Varese, Roberto Di Francesco con un approfondimento sull’ambito ambientale, Chiara Barbieri per la componente sociale e Giovanna Villa per la governance. Il presidente di Cineas, Massimo Michaud, offrirà un’analisi sul rapporto tra sostenibilità e gestione del rischio, mentre Manuel Alberto Fanoni e Andrea Melazzini di Banca Popolare di Sondrio si concentreranno sull’integrazione dei fattori ESG nei processi e nei prodotti di credito.

L’evento rappresenta un’opportunità concreta per conoscere da vicino la struttura della Carta d’Identità ESG, comprenderne i parametri di valutazione e approfondire i vantaggi pratici che una sostenibilità certificata può portare nei rapporti con il sistema bancario, con gli enti pubblici e con tutti gli stakeholder chiave. Sarà anche un momento di confronto diretto con esperti del settore, per riflettere insieme sulle sfide e le opportunità che la transizione sostenibile offre oggi alle imprese.

La partecipazione è gratuita ma su iscrizione obbligatoria, e i posti sono limitati. (clicca qui)