Dai campanili agli Appennini fino a Santiago: a Materia racconti di cammini che danno senso alla vita

Cammini che diventano percorsi interiori, esperienze di vita che si intrecciano con sentieri antichi e nuovi. È questo lo spirito che animerà l’incontro “Dai campanili agli Appennini a Santiago, i cammini che danno senso alla vita”, in programma lunedì 23 giugno alle ore 21.00 a Materia, in via Confalonieri 5 – Sant’Alessandro di Castronno.

La serata si propone come un racconto collettivo di esperienze legate al mondo dei cammini: dai percorsi storici come la Via degli Dei agli itinerari più prossimi, come quelli che si snodano intorno al lago di Varese, fino alle imprese che conducono fino a Santiago de Compostela.

Protagonisti dell’incontro saranno Ernesto Sommaruga, Samuele Salvia e Liborio Rinaldi, che guideranno i partecipanti lungo un viaggio fatto di storie, emozioni e riflessioni. Attraverso le loro testimonianze verranno condivise esperienze concrete, nuove proposte di cammino e spunti per riscoprire il piacere di viaggiare a piedi.