Due incidenti stradali a poca distanza di tempo tra Busto e Legnano: cinque persone coinvolte

Due distinti incidenti stradali si sono verificati a poca distanza di tempo nel primo pomeriggio di oggi nell’area dell’Altomilanese, tra Legnano e Busto Arsizio. Cinque persone sono rimaste coinvolte nei sinistri che hanno richiesto il rapido intervento di soccorritori e forze dell’ordine.

SCONTRO TRA AUTO A LEGNANO

Il primo incidente è avvenuto a Legnano, in viale Sabotino, intorno alle 14.50: due automobili si sono scontrate, provocando il coinvolgimento di tre uomini di 65, 69 e 76 anni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Milano e la Polizia Locale di Legnano, insieme ai sanitari di Areu coordinati dalla centrale Soreu Pianura. I soccorritori hanno assistito i feriti, che presentavano condizioni non gravi. Due persone sono state trasportate in codice verde agli ospedali di Castellanza e di Legnano. Un terzo ferito è stato assistito sul posto da un mezzo di soccorso avanzato.

AUTO CONTRO MOTO A BUSTO ARSIZIO

Poco prima, intorno alle 14.40, un altro incidente si è verificato a Busto Arsizio, in via Lonate Pozzolo 33: a scontrarsi sono stati un’automobile e una motocicletta. Nell’impatto sono rimasti feriti un ragazzo di 16 anni e una ragazza di 18 anni. I soccorsi, attivati dalla centrale Soreu Laghi, hanno visto l’intervento della Polizia Locale di Busto Arsizio e di diversi mezzi sanitari. I due giovani sono stati trasportati in codice giallo rispettivamente all’ospedale di Legnano e all’ospedale di Busto Arsizio.