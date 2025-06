Gallarate, solidarietà trasversale ai consiglieri comunali minacciati da estremista neonazista

Le minacce rivolte da un estremista neonazista spagnolo a quattro consiglieri comunali di Gallarate hanno suscitato una ferma condanna da parte delle istituzioni locali e dei rappresentanti politici.

Il video, diffuso tramite l’account Instagram “Deport them now”, ha preso di mira i consiglieri Sonia Serati (PiùGallarate), Margherita Silvestrini, Davide Ferrari e Giovanni Pignataro (Partito Democratico), accusandoli di essere “complici” di reati per essersi opposti al “Remigration Summit” tenutosi recentemente in città.

Il sindaco di Gallarate, Andrea Cassani, ha espresso la sua solidarietà ai consiglieri colpiti: «Solidarietà a nome mio e della giunta ai quattro consiglieri attaccati in modo vile da una persona che già qualcuno correttamente ha definito ‘pirla’. Il quale, dopo aver pubblicato stupidi video in rete, ora decide di intervenire nei confronti di quattro consiglieri comunali. Solidarietà a Sonia, Margherita, Davide e Giovanni».

Anche il gruppo della lista civica Cassani Sindaco, attraverso Antonio Antenore: «In un momento storico in cui il confronto politico dovrebbe basarsi sul dialogo, sul rispetto delle istituzioni e delle opinioni altrui, episodi come questo rappresentano un grave segnale di intolleranza e inciviltà. Attaccare chi rappresenta la comunità e svolge il proprio ruolo all’interno delle Istituzioni significa minare i principi fondamentali della convivenza democratica».

Anche Forza Italia Gallarate, per voce del capogruppo Giuseppe Ceraldi, ha condannato l’episodio: «Noi come Forza Italia ci siamo dissociati chiaramente dai contenuti del summit. Condanniamo con assoluta fermezza ogni forma di estremismo, di intimidazione ideologica e di linguaggio d’odio. Nessun consigliere può essere minacciato per le sue idee come fa questo estremista.” Ceraldi ha inoltre ribadito la solidarietà ai consiglieri coinvolti: “Solidarietà a Sonia, Margherita, Davide e Giovanni».

Le minacce, provenienti da un individuo già noto per la diffusione di contenuti estremisti e razzisti online, hanno sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e la libertà di espressione dei rappresentanti istituzionali. Le autorità competenti stanno monitorando la situazione e valutando eventuali azioni da intraprendere per garantire la tutela dei consiglieri comunali e la salvaguardia del dibattito democratico.