Gli Skorpions Varese si tuffano nei playoff: al “Franco Ossola” la sfida ai Panthers Parma

La stagione 2025 della Italian Football League entra nel vivo e a Varese l’attesa è altissima: gli Skorpions sono pronti a giocarsi l’accesso alle semifinali in un match decisivo contro i Panthers Parma. Sabato 7 giugno, lo stadio “Franco Ossola” sarà teatro di una delle due sfide Wild Card che aprono ufficialmente la fase playoff del campionato.

Obiettivo semifinale: Varese sogna in grande

Gli Skorpions Varese, protagonisti di una stagione solida e in crescendo, si sono guadagnati il secondo posto nel Girone B grazie a una convincente vittoria nell’ultimo turno di regular season contro i Marines Lazio. La formazione varesina, guidata dal quarterback Hamish McClure e sostenuta da una difesa compatta e disciplinata, si presenta all’appuntamento casalingo con determinazione e fiducia.

Contro di loro ci saranno i Panthers Parma, campioni in carica e squadra esperta, ben rodata ai playoff e forte di due stagioni da protagonisti assoluti. Ma Varese ha fame di affermazione e il sostegno del proprio pubblico potrebbe fare la differenza in una sfida che promette equilibrio e spettacolo. Il premio per chi uscirà vincitore? La semifinale contro i Dolphins Ancona, in programma sabato 14 giugno.

L’altro incontro: Frogs Legnano vs Giaguari Torino

Sempre sabato, ma a Milano, i Frogs Legnano affronteranno i Giaguari Torino al Velodromo Vigorelli (ore 17:00). I Frogs, secondi nel Girone A, si affidano al gioco aereo del quarterback Luke Zahradka e a un parco ricevitori di primo livello. I Giaguari, terzi nel Girone B, punteranno invece sulla forza del proprio running game e su una difesa granitica. La vincente affronterà i Guelfi Firenze in semifinale.

Programma – Wild Card IFL 2025 (sabato 7 giugno):

Skorpions Varese vs Panthers Parma – ore 15:30, Stadio Franco Ossola, Varese

Frogs Legnano vs Giaguari Torino – ore 17:00, Velodromo Vigorelli, Milano

La corsa verso il XLIV Italian Bowl di Toledo è ufficialmente iniziata. Gli Skorpions Varese vogliono lasciare il segno.