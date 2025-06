Gorla Maggiore, finta badante deruba anziano al cimitero: identificati i responsabili grazie alle telecamere

Un furto consumato con astuzia e freddezza, ai danni di un anziano in visita al cimitero comunale di Gorla Maggiore, ha scosso la comunità. È accaduto il 2 giugno, quando un uomo di 78 anni è stato raggirato da una donna che si è finta badante. Dopo un breve scambio di parole, la truffatrice ha inscenato un abbraccio affettuoso, ma in realtà ha approfittato della vicinanza per sfilargli una collana d’oro dal collo, un oggetto di grande valore affettivo ed economico.

La famiglia dell’uomo ha denunciato l’accaduto e diffuso un messaggio sui social per mettere in guardia altri cittadini: «Mio suocero è stato derubato da una donna con modi gentili, spacciandosi per una badante. Lui cammina con le stampelle, è stato una preda facile. Non sarebbe in grado di riconoscerla».

A dare un importante aggiornamento è stato il sindaco di Gorla Maggiore, Pietro Zappamiglio, che ha scritto sui social: «Grazie al sistema di telecamere del cimitero abbiamo individuato la donna che ieri ha truffato un anziano di Gorla Maggiore, rubandogli la collanina, proprio all’interno del cimitero. La donna ha abbracciato l’anziano e nel frattempo gli ha strappato la collana. L’automobile utilizzata per il furto è stata individuata. Nella fotografia ho evidenziato il punto esatto in cui è successo il fatto. Tutte le informazioni verranno trasferite alle forze dell’ordine non appena sarà formalizzata la denuncia da parte della famiglia del nostro concittadino».

La vicenda si è conclusa quindi con l’identificazione della donna e del veicolo, una Opel Crossland noleggiata ad Aosta. Non appena la famiglia presenterà la denuncia, tutte le informazioni raccolte saranno trasmesse alle autorità per supportare le indagini e assicurare alla giustizia i responsabili.