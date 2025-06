Due giorni di festa, motori e comunità: il 7 e 8 giugno, la sede di Harley-Davidson Varese in via Italo Cremona 42B a Gazzada Schianno ha ospitato Harley Park, un evento gratuito che ha celebrato i 30 anni della concessionaria con un successo oltre ogni aspettativa.

Galleria fotografica Harley Park: oltre 5mila persone per i 30 anni di Harley-Davidson Varese 4 di 36

Oltre 5.000 persone hanno partecipato all’evento, con circa 1.900 iscritti alle attività ludiche e molti altri presenti per godersi l’atmosfera tra food truck, musica dal vivo e stand tematici. «Non è stato quello che avremmo voluto. È stato di più», raccontano Corinne e Maurizio Talamona, titolari dell’Harley-Davidson Varese. «È stata una grande festa aperta a tutti: agli harleysti arrivati da ogni angolo d’Italia e persino dall’estero, alle famiglie, ai cittadini di Gazzada e di tutta la provincia».

L’obiettivo era chiaro: celebrare una storia lunga tre decenni con un evento che sapesse parlare a tutti, unendo passione e comunità. Così è stato. «Un ringraziamento particolare va al Varese Chapter, composto da clienti e appassionati che hanno lavorato instancabilmente per la riuscita dell’evento – proseguono i titolari -. Una famiglia di Gazzada mi ha detto: “Grazie, perché avete organizzato qualcosa di grandioso per il nostro paese”. E in quelle parole c’era tutto: la conferma che abbiamo acceso qualcosa di vero, di sentito. Harley Park si è rivelato non solo una celebrazione del marchio, ma anche un momento di condivisione e gioia per tutta la comunità. Un’esperienza che molti sperano possa essere replicata in futuro».