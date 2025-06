Il weekend del solstizio d’estate sarà caldo e soleggiato

In questo fine settimana inizia ufficialmente l’estate e le temperature di questi giorni ce lo stanno dimostrando oltre ogni ragionevole dubbio. Nel weekend l’alta pressione africana attraverso la regione iberica raggiunge stabilmente il Nord Italia con bel tempo estivo e proseguiranno giornate con temperature oltre la norma stagionale. Un po’ di fresco potrebbe arrivare sabato, quando una veloce linea temporalesca dovrebbe transitare sulla regione alpina tra il pomeriggio e la notte di sabato.

Quella di sabato 21 giugno sarà anche la più corta dell’anno con il solstizio d’estate alle 4:42.

Vediamo le previsioni del tempo del Centro geofisico prealpino:

Venerdì 20 giugno – Soleggiato. Nel pomeriggio annuvolamenti sui rilievi con qualche temporale serale lungo le Alpi. Altrove probabilmente asciutto. Molto caldo e più afoso sulla pianura padana.

Sabato 21 giugno – Abbastanza soleggiato, al mattino nuvole irregolari in dissoluzione. Nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme sui rilievi con temporali, in serata anche in pianura, localmente intensi. Ventilato da Est al mattino e meno caldo.

Domenica 22 giugno – Bel tempo, assolato, con temperature massime nuovamente in rialzo ma meno afoso. Qualche nuvola nel pomeriggio sui monti con rari temporali di calore sulle Alpi.