Incidente in corso Sempione a Gallarate: scontro tra auto e moto

Un incidente stradale si è verificato poco dopo le 13 e 20 di oggi, domenica 15 giugno, in corso Sempione 30 a Gallarate in provincia di Varese. A scontrarsi sono stati un’auto e una moto, con due persone coinvolte, tra cui un uomo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Gallarate, allertati dalla centrale operativa Soreu dei Laghi, insieme ai soccorritori del 118. (nella foto il luogo dell’incidente)

Le operazioni di assistenza sono affidate a un’ambulanza di base e a un mezzo di soccorso avanzato, attualmente impegnati sul luogo dell’incidente.

Le condizioni del ferito (in codice giallo) e la dinamica del sinistro sono ancora da chiarire. Al momento i soccorsi sono in corso.

seguono aggiornamenti