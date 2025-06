Italia Nostra accende i riflettori sull’Isolino Virginia con una mostra e visite guidate

Una mostra, una visita al museo e un viaggio teatralizzato. È la triplice offerta che la sezione di Varese di Italia Nostra propone per valorizzare l’isolino Virginia, bene Unesco, del lago di Varese.

Il progetto, condiviso con il Comune di Varese, ha ottenuto un finanziamento dall’associazione nazionale all’interno di un bando del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con il fine di far riscoprire il patrimonio culturale” minore”.

La mostra “Archetipi -Case di terra, di legno e di acqua”, allestita con pannelli realizzati dal corso di architettura dell’Università di Firenze, sarà inaugurata il prossimo 14 giugno alle 14.30 nella sala del Lucernario di Villa Mirabello e resterà visitabile fino al 19 ottobre. Fotografie, disegni e modelli delle antiche tecniche costruttive su palafitta consentiranno di approfondire la storia del sito archeologico del lago di Varese risalente a 7000/8000 anni fa, ma anche di tutto il sistema palafitticolo dell’arco alpino.

Dopo l’inaugurazione, ci sarà una visita guidata nelle sale del museo civico che ospita i reperti custoditi provenienti dall’isolino. Si raggiungerà poi le sponde del lago a Gavirate per imbarcarsi e dirigersi verso il sito che potrà essere visitato, se accessibile, altrimenti ci sarà solo la navigazione senza attracco. Durante il viaggio , Betty Colombo interpreterà miti, storie e silenzi del lago.

L’esperienza del viaggio teatrale sarà poi ripetuto domenica 29 giugno alle 15.30, in occasione dell’annuale convegno dell’Aqst, l’accordo quadro di programma per il risanamento del bacino lacustre, e poi ancora il 20 luglio. Prenotazione obbligatoria perchè i posti sono limitati, offerta libera a partire da 12 euro a persona.

La sezione varesina di Italia Nostra, con il presidente Bruno Bosetti ( a destra nella foto) e il consigliere Massimo Alberto Propensi ( a sinistra nella foto), sottolinea l’impegno del terzo settore come “produttore di comunità patrimoniali” secondo il mandato contenuto della Convenzione sottoscritta a Faro in Portogallo. I lavori esposti alla Sala del Lucernario faranno poi parte di un’iniziativa corale di Italia Nostra in provincia di Siena, dove verranno mostrati tutti i progetti finanziati con il bando del Ministero del Lavoro.

Si accendono i riflettori per l’Isolino Virginia ormai da due anni irraggiungibile a causa del livello del lago e degli eventi meteorologici estremi che l’hanno colpito: « Il sito è un luogo estremamente delicato – ha sottolineato l’assessore alla Cultura del Comune di Varese Enzo Laforgia – con un’accessibilità contenuta. L’amministrazione aveva presentato un progetto di messa in sicurezza e valorizzazione dell’intero patrimonio al bando dei Grandi Emblematici di Fondazione Comunitaria. Era un progetto complesso per la sistemazione del pontile, della costruzione esistente, ma anche per ripristinare l’antico disegno delle aiuole. Un intervento che richiedeva il massimo contributo disponibile ma che non è stato accolto».

Negli anni precedenti il Comune aveva fatto interventi di manutenzione per l’accessibilità e la sicurezza del sito, investimenti azzerati dagli eventi atmosferici: « I collegamenti potranno riprendere ma solo quando sarà garantita l’accessibilità».