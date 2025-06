La ginecologia Del Ponte di Varese riconosciuta centro d’eccellenza per la cura del carcinoma della cervice uterina

Il Centro di ginecologia oncologica dell’Ospedale Del Ponte di Varese, diretto professor Jvan Casarin, è stato riconosciuto come Centro di Eccellenza ESGO per la gestione del carcinoma della cervice uterina. Questo accreditamento europeo attesta l’elevata qualità delle cure offerte, con trattamenti sicuri, efficaci e standardizzati.

L’approccio del centro si basa su una gestione centralizzata, che prevede la cura in centri ad alto volume, garantendo competenza e tempestività. Nel 2024, sono stati trattati circa 200 pazienti, con interventi chirurgici mirati e, quando possibile, orientati alla preservazione della fertilità.

Il centro di Varese è uno dei soli quattro in Italia a ottenere questo riconoscimento, che sottolinea l’efficienza dei percorsi clinico-organizzativi e la multidisciplinarietà del team. Il centro ha anche contribuito a numerose pubblicazioni scientifiche, portando innovazioni nel trattamento del carcinoma cervicale. Questo accreditamento si aggiunge ad altri già ottenuti per il carcinoma dell’endometrio e ovarico, consolidando la reputazione del centro come polo di eccellenza.