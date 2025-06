Le Cuffie colorate: “Luca sarai con noi, in ogni trasferta, a bordo vasca, in ogni abbraccio e in tutte le risate che faremo”

Un video raccoglie tutte le foto di Luca: da giovane e, più adulto, con i capelli brizzolati, mentre sorride accanto ai suoi ragazzi in piscina. È questo il post pubblicato oggi, giovedì 12 giugno, il giorno dopo l’incidente in moto in cui ha perso la vita Luca Rusconi, dagli amici di Cuffie colorate, associazione bustocca che da più di 30 anni si occupa di attività ludico-sportiva per ragazzi con disabilità. Il dolore è palpabile: Luca lascia la moglie e tre figli — il più piccolo dei quali ha solo 11 anni — ma anche tante persone che gli hanno voluto bene, ricambiati da un affetto ancora più grande.

Questo il post con il video pubblicato dalle Cuffie colorate

Luca Rusconi, per tutti noi “Rusca”.

Volontario storico delle Cuffie Colorate, con oltre trent’anni di dedizione, Rusca era molto più di una presenza: era un punto fermo, un riferimento silenzioso ma fortissimo.

I ragazzi lo adoravano: sempre sereno, preciso, presente. Negli ultimi anni aveva trovato una dimensione profonda nel suo ruolo di istruttore / allenatore nel settore agonistico, che desiderava portare avanti con sempre maggiore convinzione e impegno.

Ci mancherai, Rusca.

Ci mancheranno la tua calma, il tuo spirito, il tuo modo inconfondibile di essere parte di questa grande famiglia.

Questa sorte malvagia non cancellerà tutti questi anni di amicizia, nessun ricordo sfumerà via, la tua presenza resterà indelebile per sempre.

Sarai con noi, in ogni trasferta, a bordo vasca, in ogni abbraccio e in tutte le risate che faremo

Un pensiero pieno d’amore a Cristina, Andrea, Elisa e Gabriele.

Che la strada ti sia lieve amico mio.