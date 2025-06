Le eccezionali finali dei campionati UISP Varese a Malnate

Sabato 31 maggio e domenica 1 giugno si sono svolte a Malnate le finali dei campionati Uisp di Varese, giunto alla sua XIX° edizione. Evento eccezionale, grazie alla presenza del mitico Bob Morse (e con lui anche Marino Zanatta), campione amato e stimato da tutti. E importantissima è stata la raccolta benefica a favore del Villaggio del Fanciullo di Morosolo di cui lo stesso Morse è testimonial.

Il Campionato Uisp ha avuto numeri da record, con 217 squadre che hanno partecipato, giocando quasi 3000 partite, con i loro circa 5000 giocatori e dirigenti tesserati. Il supporto del pubblico non è certo mancato: si calcola la presenza di circa 2500 persone durante il week end, con un Palazzetto di Malnate gremito e “ribollente di tifo” per la finale senior di domenica sera.

Si è iniziato sabato pomeriggio con la prima combattutissima finale Under 13, in cui la Lomax Clivio ha vinto per 54-50 sulla Basket Academy Ticino. Piu’ netta la vittoria (nella Under 14) del Progetto Ma.go, vincitore sui Beavers Borgomanero per 75-50. Nella Under 14 femminile, perentoria vittoria della Pro Patria Busto Arsizio, vincitrici per 61-38 sulle combattive ragazze della Polisportiva Cucciago. Nella serata di sabato si è giocata una combattutissima finale Under 19, che ha visto vincere Sesto Calende per 68-66 sulla mai doma Fernese.

Domenica trionfale per Cassano Magnago, vincitrice per 72-67 sui Beavers Borgomanero della Under 15 e per 61-59 sul Basket Academy Ticino nella finale Under 16. Le gare per il titolo proseguono con quella degli Under 17, dove A.P.G. Besozzo ha la meglio sulla Pallacanestro Rescaldina per 86-64. Molto combattuta ed emozionante la finale Under 18, che si decide solo negli ultimi 2′, con Fulgor Omegna che ha la meglio su Progetto Ma.Go per 76-66.

E si arriva all’attesissima finale senior, fra la rivelazione Deportivo Elite ed i campioni in carica dei Besozzo Horses: gara emozionante (giocata davanti a non meno di 500 persone) e combattutissima, ricca di colpi di scena continui. La gara si decide solo negli ultimi secondi del tempo supplementare, con il trionfo dei ragazzi del Deportivo Elite Varese.

Un grande ringraziamento a chi ha contribuito a rendere sempre più bello ed appassionante il campionato: alla perfetta “squadra degli organizzatori” (Vaga, Monica, Lorenzo, Rosario, Stefano) e al Comitato Uisp Varese (Rita, Giacomo, Britta e Sara), nonché’ a tutti gli arbitri con la loro professionalità e diponibilità. Ed un arrivederci al prossimo anno, con la ventesima edizione del torneo. Buon basket Uisp Varese a tutti!