L’esperienza di Raffaele Ferrara per la Varesina: è il nuovo direttore tecnico

Un innesto di esperienza per la Varesina. Non in campo, ma nello staff dirigenziale, dove il ruolo di direttore tecnico è stato affidato a Raffaele Ferrara. Dirigente di lungo corso, ha diverse esperienze importanti nel suo curriculum, dalla Pro Patria alla Reggiana, poi Caronnese, ma anche Sant’Angelo, Folgore Caratese e Legnano, soprattuto nel ruolo di direttore sportivo.

Ora alla Varesina una nuova importante avventura a stretto contatto con il ds Damiano Micheli.

«La società Varesina Calcio – si legge nel comunicato – comunica ufficialmente un’importante riorganizzazione all’interno della propria area tecnica. Raffaele Ferrara entra a far parte della Varesina Calcio con grande entusiasmo e professionalità, pronto a mettere a disposizione della società la sua esperienza e competenza nel panorama calcistico. Ferrara assume il nuovo ruolo di Direttore Tecnico, figura centrale per lo sviluppo strategico e tecnico della società, e collaborerà con l’attuale Direttore Sportivo Damiano Micheli. Questa scelta rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita e strutturazione del club, con l’obiettivo di consolidare una realtà sempre più ambiziosa e organizzata. La Varesina Calcio augura a Raffaele un buon lavoro, certi che saprà contribuire con passione e competenza al raggiungimento degli obiettivi comuni».