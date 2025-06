Librokilo arriva a Somma Lombardo: i libri a dieci euro al chilo

Sabato 5 luglio dalle 16 alle 24 sarà possibile acquistare tantissimi libri a 10 € al kg. Librokilo arriva infatti per la prima volta a Somma Lombardo con una vastissima selezione di libri di saggistica, narrativa, graphic novel, per bambini e molto altro, tutti in ottime condizioni e salvati dal macero.

Ma perchè tanti libri finiscono al macero? L’Associazione Italiana Editori (AIE) calcola che solo in Italia nel 2024 siano state pubblicate più di 85 mila novità, ovvero quasi 10 libri all’ora. La maggior parte di questi libri finisce entro pochi mesi al macero per motivi che esulano dal loro valore culturale: un grande spreco di carta e un esubero di trasporti che vogliamo contribuire a ridurre dato l’impatto che queste pratiche di consumo hanno sull’ambiente.

Inoltre, dato che Librokilo nasce proprio dall’esigenza di rendere più sostenibile il mercato editoriale, si potranno anche portare i propri libri da rimettere in circolo, così da contribuire attivamente ad un virtuoso riciclo. In cambio si riceverà un buono da utilizzare il giorno stesso, perchè oltre all’impegno ecologico Librokilo vuole contribuire a rendere la cultura accessibile a tutti.

Questa edizione sarà ancora più sostenibile grazie alla neonata collaborazione con Forestami, un progetto di ricerca sui benefici della forestazione urbana nell’area metropolitana di Milano. La mission di Forestami è quella di responsabilizzare sulla necessità di mitigare il cambiamento climatico attraverso la piantagione di 3 milioni di nuovi alberi entro il 2030.

Durante l’evento sarà possibile acquistare la shopper di Librokilo serigrafata al momento da Blindato Studio: un’occasione per vedere da vicino come si effettua la stampa serigrafica e poter effettivamente produrre solo il necessario, evitando sprechi.

Dalle 18:00 Librokilo ospiterà un dj set di Disco Paradiso, una festa che celebra la discoteca stessa come luogo d’incontro e d’amore, come esperienza musicale e visiva. La selezione sarà un’antologia di quello che la discoteca era, è e sarà nel mondo: da San Paolo a Tokyo, da Londra a Milano.

Appuntamento dunque a Somma Lombardo nel suggestivo Salone Guido Reni del La Cattedrale, un luogo magico circondato da vetrate colorate che fanno vibrare di luce l’imponente affresco David e Goliath dipinto nel 1607 da Guido Reni e riportato in vita da Andrea Ravo Mattoni con la tecnica a spray.

Per ridurre ulteriormente lo spreco di plastica e carta, l’invito è a portare con sé la propria borsa e rendere così il proprio acquisto ancora più sostenibile.

L’ingresso a Librokilo è gratuito e l’iscrizione è obbligatoria.

In caso di maltempo l’evento sarà rimandato a sabato 12 luglio.

Il link per l’iscrizione, i criteri di selezione dei libri e tutti i dettagli del progetto sono consultabili sul sito www.librokilo.it.

Per qualsiasi altra domanda invitiamo a scrivere a info@librokilo.it.

Librokilo è un progetto di Materia Talk, agenzia di comunicazione con la passione per l’editoria, che lo ha fondato e lo promuove in tutta Italia. Nasce da un profondo amore per le parole che per Materia Talk si manifesta in ogni aspetto della comunicazione: dalla creazione di contenuti al graphic design, dal copywriting alla communication strategy.

In collaborazione con: Forestami – Blindato Studio – Discoteca Paradiso.