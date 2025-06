Lite nella notte, accoltella un uomo e scappa: arrestato 19enne a Como per tentato omicidio

È finita con un arresto per tentato omicidio la violenta lite scoppiata nella notte tra sabato e domenica tra piazza Amendola e via Foscolo. La Polizia di Stato, su disposizione della Procura di Como, ha fermato un 19enne algerino, già noto alle forze dell’ordine, residente in via Anzani e con precedenti legati allo spaccio.

Intorno alle 2.30, alcune volanti sono intervenute su segnalazione di una rissa in strada. Testimoni hanno indicato un giovane in fuga armato di coltello. Poco dopo, una pattuglia ha rintracciato il 19enne mentre si aggirava in piazza Amendola dopo aver lavato un oggetto a una fontana pubblica. Addosso gli è stato trovato un coltello a serramanico.

Nel frattempo, alla sala operativa è arrivata una nuova chiamata: a poca distanza, un uomo giaceva ferito in una pozza di sangue. Si trattava di un 29enne marocchino residente a Morbegno, colpito al torace. Portato al Sant’Anna in codice rosso, è stato ricoverato in terapia intensiva con una prognosi riservata per una ferita al polmone, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini condotte dalla Squadra Mobile, con l’ausilio di testimonianze, immagini di videosorveglianza e accertamenti sull’arma, hanno ricostruito i fatti, individuando nel 19enne l’autore dell’aggressione. Il giovane è stato arrestato e trasferito al carcere di Como.

Sono in corso ulteriori accertamenti per definire eventuali responsabilità nella rissa e valutare misure di prevenzione per tutti i soggetti coinvolti.