L’uomo che ha dato fuoco al barista di Fagnano Olona uccise un uomo nel 2009

L’uomo che ha dato fuoco al barista di Fagnano Olona lunedì scorso, 16 anni fa uccise una persona. La vittima si chiamava Patrizio Castiglioni, volontario della protezione civile molto conosciuto in paese, e l’autore si chiama Mario Fiordimondo che per quell’omicidio ha passato 14 anni in carcere. Da qualche anno è libero e ora si ritrova con una denuncia per lesioni.

Fiordimondo è stato identificato e denunciato quale autore del folle gesto che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi. Il barista, infatti, ha riportato ustioni ma non tali da metterlo in pericolo di vita probabilmente grazie all’intervento degli altri avventori presenti in quel momento. Certamente porterà per sempre addosso i segni dell’aggressione all’alcol messa in atto da un soggetto che, nonostante gli anni passati dietro le sbarre, è tornato ad essere pericoloso.

All’epoca Fiordimondo aveva solo 21 anni ma il suo nome era già noto alle forze dell’ordine per piccoli reati. In un giorno di febbraio prese in mano un coltello da cucina e non esitò a colpire con diverse coltellate il 51enne che era andato a casa sua con l’intento di chiarire una questione relativa ad debito di poche decine di euro che il figlio aveva nei confronti di un componente della famiglia.