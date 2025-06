Modifiche alla viabilità per “Tra Ville e Giardini”, cosa cambia venerdì 6 giugno a Varese

In occasione dell’evento “Tra Ville e Giardini”, in programma venerdì 6 giugno ai Giardini Estensi, il Comune di Varese ha disposto una serie di modifiche alla viabilità nella zona centrale della città, tra Varese centro e Biumo. Le limitazioni saranno in vigore nella fascia oraria serale, per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione.

Dalle 19:45 alle 22:30 circa, sarà interdetto il traffico veicolare in un’ampia area del centro storico e dei quartieri limitrofi. Le chiusure interesseranno sia vie principali che strade secondarie, con deviazioni e direzioni obbligatorie per il traffico locale.

Divieto di transito per tutte le categorie di veicoli, ad eccezione dei mezzi di soccorso e delle Forze dell’Ordine, nelle seguenti strade:

Via Mozzoni, per tutta la sua lunghezza,

Via Ponti, per tutta la sua lunghezza

Via Reni, nel tratto tra via Bonini e via Castiglioni

Via Castiglioni, per tutta la sua lunghezza

Via Isonzo, per tutta la sua lunghezza

Via Bertini, per tutta la sua lunghezza

Via dei Carracci, per tutta la sua lunghezza

Via Natisone, per tutta la sua lunghezza

Piazza Litta, per tutta la sua estensione

Piazza Beccaria, nella parte tra viale Aguggiari e via Vetera

Via Vetera, per tutta la sua lunghezza

Piazza Cacciatori delle Alpi, per tutta la sua estensione

Via Bernascone, nel tratto tra via Manzoni/via Volta e largo Sogno

Largo Sogno, per tutta la sua estensione

Piazza Monte Grappa, nel tratto tra via Carrobbio e via S. Francesco d’Assisi

Via Carrobbio, per tutta la sua lunghezza

Piazza Motta, per tutta la sua estensione

Via Sant’Antonio, nel tratto tra via Degli Alpini e piazza Motta

Via Crosa, per tutta la sua lunghezza

Direzione obbligatoria a destra in questi incroci:

Via Morazzone, all’intersezione con via Mozzoni/via Walder

Via Bonini, all’intersezione con via Reni

Via Sant’Antonio, all’intersezione con via Degli Alpini, in direzione di quest’ultima

Direzione obbligatoria a sinistra in:

Via S. Francesco d’Assisi, all’intersezione con via Bernascone

Direzione obbligatoria diritto in:

Viale Ippodromo, all’intersezione con via Isonzo, in entrambi i sensi di marcia

Viale Ippodromo, all’intersezione con via Dei Carracci, in entrambi i sensi di marcia

Viale Aguggiari, all’intersezione con via Bertini, in entrambi i sensi di marcia

Via Biumi, all’intersezione con piazza Litta, in direzione di via Crosa

Viale Aguggiari, all’intersezione con piazza Beccaria, in entrambi i sensi di marcia

Via Paravicini, all’intersezione con via F. Aprile

Direzioni consentite destra e sinistra in:

Via Fiume, all’intersezione con via le Aguggiari

Via Indipendenza, all’intersezione con via le Aguggiari/piazza Beccaria

Direzioni consentite diritto e destra in:

Via Manzoni, all’intersezione con via Volta

A partire dalle ore 19.45, il capolinea della Linea A del Trasporto Pubblico Locale sarà localizzato in largo Martiri della Libertà, salvo diverse indicazioni dell’Agenzia del TPL competente per territorio. Al termine della manifestazione, l’organizzatore dovrà provvedere al ripristino della viabilità preesistente. L’inosservanza di queste disposizioni verrà sanzionata secondo la normativa del Codice della Strada.