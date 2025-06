Ragazze e ragazzi del Don Milani di Tradate a Istanbul per “Digi-Games On!”

È un altro progetto europeo che vede protagonisti studenti dell’istituto superiore Don Milani e il suo obiettivo è quello di creare un ambiente scolastico più coinvolgente, motivante e tecnologicamente avanzato. Nei giorni scorso una delegazione composta da sei allievi dell’istituto superiore di Tradate – guidata dagli insegnanti Alessandra Castelli, Sara Mare Bruschi e Giacomo De Bortoli – ha partecipato a Istanbul a una delle sessioni del progetto Digi-Games On! che coinvolge diverse scuole europee.

«L’obiettivo dell’iniziativa – spiega il dirigente scolastico, Vincenzo Mita – è quello di promuovere, in studenti e docenti degli istituti coinvolti, competenze digitali avanzate attraverso l’uso degli strumenti delle telecomunicazioni e del web per la produzione e la comunicazione in ambienti di apprendimento diversificati. In particolare, si tratta di per sviluppare una guida comune sull’implementazione della gamification in classe».

La gamification, modalità d’apprendimento vicina alla sensibilità delle giovani generazioni, diventa quindi una pratica per sviluppare negli studenti abilità decisionali, ma anche di lavoro di squadra, presentazione, espressione di sé e problem solving.

«Con questo progetto, vogliamo mettere a punto delle strategie per aumentare, di almeno il 50%, il coinvolgimento e l’entusiasmo degli studenti per l’apprendimento, potenziando al tempo stesso le competenze di base in materie chiave come matematica, chimica e lingue» aggiungono i tre docenti reduci dalla trasferta in Turchia insieme agli allievi Bianca Ogliari, Ambra Landoni, Rebecca Tramonte, Diego Crosta, Alessandro Druk e Matteo Ielpo..

Nell’ambito di Digi-Games On! è, infine, previsto anche un percorso volto ad aumentare la consapevolezza e la conoscenza del consumo sostenibile e della protezione dell’ambiente tra gli studenti e le comunità locali: tra l’altro, non mancherà la piantumazione di alberi sul territorio di ciascuna delle scuola partner.