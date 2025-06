Scontro tra auto e monopattino, donna ferita in modo grave a Varese

Una donna di 32 anni è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggo – martedì 3 giugno intorno alle 14 – in viale Aguggiari a Varese, all’incrocio con via Grandi, nel punto in cui chi entra in centro città ha una svolta obbligatoria a destra, poco prima di piazza Beccaria.

La giovane che proveniva da viale Aguggiari, era a bordo di un monopattino elettrico che si è scontrato in maniera piuttosto violenta con un’automobile anch’essa proveniente dalla medesima direzione: nell’impatto però la 32enne ha avuto la peggio, finendo sull’asfalto.

Le sue condizioni sono apparse subito piuttosto gravi, come riferito a VareseNews da una persona che ha assistito alla scena: i sanitari sono intervenuti in codice rosso, malgrado la donna fosse ancora cosciente, e l’hanno trasportata all’Ospedale di Circolo. Secondo fonti del 118, la 32enne ha riportato traumi multipli.

Sul luogo dell’incidente, oltre all’ambulanza, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, incaricati dei rilievi per stabilire l’esatto accaduto oltre che della gestione del traffico su una delle arterie più importanti per chi deve spostarsi a Varese.