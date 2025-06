Scoprire il territorio e le sue particolarità attraverso il cammino. La Via Francisca fa il pieno a Busto Arsizio

La Via Francisca, il pellegrinaggio, la scoperta e valorizzazione del territorio sono stati al centro dell’incontro promosso da Terra insubre tenutosi nella sede del Parco Alto Milanese. L’assessore alla Sicurezza e al Commercio Matteo Sabba nella veste di gran cerimoniere con al suo fianco Marco Giovannelli del direttivo dell’associazione In cammino, l’assessore allo Sviluppo di Olgiate Olona Fabio Longhin, don Gabriele per conto degli organizzatori e l’assessora all’Istruzione Chiara Colombo del comune di Busto. Quest’ultima in qualità di insegnante dell’Ite Tosi ha presentato un video realizzato al Monastero di Torba da un gruppo di studenti.

«La Via Francisca è vivere il territorio, è incontro, scoperta e meraviglia. Supera i localismi per valorizzare il locale nelle sue tante dimensioni. La natura, l’arte, la storia, l’economia si presentano con le loro tante facce e caratteristiche. La nostra associazione presieduta da Ferruccio Maruca autentico padre del progetto della Francisca, è un mix perfetto di diverse componenti sociali: enti pubblici, aziende e volontari che si impegnano da anni per dare opportunità ai cittadini e agli appassionati di cammini di percorrere oltre 130 chilometri in una Lombardia che non ti aspetti». Giovannelli ha raccontato poi quanto la via sia da tempo una realtà concreta per chi volesse percorrerla.

A partire dalle 17:30, la giornata si è conclusa in un clima conviviale con musica dal vivo e stand gastronomici, che hanno offerto ai partecipanti l’occasione di degustare prodotti tipici locali e vivere un momento di socialità all’aperto.

L’evento, patrocinato dalla Città di Busto Arsizio e sostenuto dal contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto, ha visto la collaborazione di numerosi enti e associazioni del territorio, tra cui l’Associazione Via Francisca del Lucomagno, il Distretto del Commercio di Busto Arsizio, l’Associazione culturale Terra Insubre, Progetti Fantasia e molti altri.

