Senso unico alternato in via Roma a Gallarate

Senso unico alternato, nella mattina di mercoledì 11 giugno, in via Roma a Gallarate: come già negli anni scorsi si trattava di operazioni di carico di materiali (nel caso specifico, piante) nel condominio di lusso a metà della via, attuate con l’uso di una grossa gru.

La presenza della gru impone l’occupazione una delle due corsie di marcia e dunque l’istituzione del senso unico alternato, che ha causato qualche disagio negli orari di maggior traffico, soprattutto lato piazza Risorgimento. Limitati i disagi in altri orari.