Sostenibilità e creatività: al Liceo Sereni di Laveno gli studenti vincono il contest di Acinque

(A cura di Enrico Pagani & Edoardo Popeo della 4 Les)

Durante quest’anno scolastico, noi studenti e studentesse della 4ª LES abbiamo partecipato alla formazione proposta da Acinque, società che ci ha offerto due incontri online su Meet: “Acqua oro blu, bene dell’umanità messo in pericolo” e “Agenda 2030, obiettivi dell’agenda green”. Questi incontri, tenuti da un esperto in tematiche ambientali, ci hanno permesso di approfondire l’importanza dell’acqua, sottolineando in particolare la sua natura limitata, e di conoscere meglio le contraddizioni dell’Agenda 2030, che rischia di non raggiungere gli obiettivi prefissati a causa della scarsa cooperazione dei Paesi a livello globale.

Successivamente, in collaborazione con Acinque, abbiamo svolto una ricerca sociologica, utilizzando le competenze acquisite nel corso di metodologia della ricerca. Grazie alle nostre indagini, abbiamo potuto individuare alcune delle cause profonde della crisi ambientale, che negli ultimi decenni è diventata sempre più urgente.

Parallelamente alla formazione e alla ricerca, abbiamo partecipato anche al Song Contest, sempre promosso da Acinque, con brani dedicati alla sostenibilità ambientale. In totale sono state realizzate quattro canzoni (due dalla 4ª LES e due dalla 5ª LES), che trattano temi ambientali e in particolare il fast fashion, argomento su cui ci siamo concentrati e che abbiamo approfondito nel corso dell’anno. Alla fine del contest, la 4ª LES si è aggiudicata il primo posto come miglior canzone, ricevendo direttamente da Acinque un premio di 400 euro, con cui abbiamo festeggiato la fine dell’anno scolastico in allegria.

Inoltre, la nostra scuola, avendo presentato il maggior numero di brani, ha ricevuto anche il secondo premio: una rappresentazione teatrale dell’attore Saverio Bari dal titolo “Evoluzione, riflessioni postume di un australopiteco”. Lo spettacolo è un brillante monologo tenuto — niente meno! — che da un australopiteco, e affronta in modo originale e coinvolgente i danni provocati dall’essere umano alla Terra e la necessità di porvi rimedio.

L’attore è stato molto bravo nel coinvolgerci, mantenendo sempre alta l’attenzione, alternando momenti divertenti e leggeri a momenti più seri e di riflessione. È riuscito a trasmetterci un messaggio importante senza mai risultare pesante o noioso.

Ci teniamo a ringraziare Acinque per l’opportunità che ci hai dato: ci ha permesso di mettere in campo la nostra creatività e approfondire temi davvero fondamentali per il nostro futuro.