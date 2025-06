Strade da asfaltare, l’assessora risponde al centrodestra: “Con che coraggio parlano loro?”

«Con quale coraggio chi per cinque anni non ha speso un euro per asfaltare le nostre strade oggi vorrebbe insegnare ad amministrare?».

Così l’assessora ai Lavori Pubblici Alessandra Cariglino risponde alle critiche arrivate dal centrodestra samaratese sulle condizioni delle strade della cittadina vicino a Malpensa.

La risposta però è anche nel merito, rispetto alle previsione di intervento sui tratti più ammalorati della rete stradale.

Di seguito la risposta completa.