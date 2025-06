Summer Code Camp 2025: un’estate all’insegna della tecnologia per bambini e teenager

L’estate diventa un’occasione per imparare divertendosi con il Summer Code Camp 2025, il campus tecnologico organizzato da CodEng e ospitato dalla Scuola Manfredini. L’edizione di quest’anno si rinnova completamente, con un curriculum aggiornato per ogni fascia d’età e nuovi progetti legati alla programmazione, alla robotica e all’intelligenza artificiale.

Il camp è suddiviso in tre gruppi, con attività su misura per ogni livello:

8-10 anni | 23-27 giugno (in italiano e inglese)

10-13 anni | 16-20 giugno (in italiano e inglese)

Teenager | 7-11 luglio (in inglese)

I più piccoli esploreranno la robotica costruendo EV3 Standup, un robot dotato di sensori e motori programmabili, perfetto per sviluppare logica, problem-solving e creatività. Oltre a EV3, lavoreranno su nuovi progetti in Scratch, ideale per introdurli al coding, e si divertiranno con attività in realtà aumentata (AR) e realtà virtuale (VR).

I ragazzi lavoreranno con Alvik, un robot basato su Arduino, per scoprire come funzionano sensori, attuatori e circuiti elettronici. Approfondiranno il coding seguendo il curriculum Python di Stanford Code in Place 2025 e utilizzeranno Minecraft Education per esplorare il mondo della cybersecurity e dell’intelligenza artificiale, con progetti innovativi mai realizzati in classe prima d’ora.

Per i teenager il camp si svolgerà interamente in inglese e proporrà progetti avanzati su Alvik e Arduino. I partecipanti scopriranno Notebook LM di Google, un potente strumento di AI utile per organizzare idee, sviluppare capacità di ricerca e analisi e creare contenuti digitali, come podcast. Inoltre, affronteranno sfide di coding più complesse con Python (dal curriculum Stanford Code in Place) e lavoreranno a progetti su Unity, per sviluppare competenze avanzate nel mondo della programmazione.

Oltre ai progetti pratici, tutti gli studenti riceveranno aggiornamenti sulle ultime novità nel mondo della tecnologia, tra cui le innovazioni nella Generative AI, Robotica, Space Tech, Cybersecurity, Criptoval ute e Quantum Computing, con divertenti quiz su Kahoot.

Ogni giornata, dalle 9.00 alle 13.00, sarà un mix di teoria e pratica, con sfide creative e quiz interattivi per rendere l’apprendimento più coinvolgente. Il camp si concluderà con un evento speciale aperto ai genitori, dove i partecipanti presenteranno i loro progetti.

I posti sono limitati: per iscriversi, basta compilare il modulo online e assicurarsi un’estate all’insegna della tecnologia.

Email: codengvarese@gmail.com

WhatsApp: 349 7034697

Sito CodEng: https://codeng.eu/

