Terzo posto per Martinenghi al Sette Colli

Prima giornata di gare e primo podio per Nicolò Martinenghi. Il ranista di Azzate – che da gennaio si allena a Verona – conquista il terzo posto nei 100 rana al Trofeo Sette Colli 2025. A un anno esatto dalla qualificazione olimpica ottenuta proprio nella vasca dello Stadio del Nuoto, il varesino sale di nuovo sul podio della storica manifestazione romana, giunta alla sua 61ª edizione.

La finale di giovedì sera, tra le più attese del programma, è stata vinta dal 23enne torinese Ludovico Viberti in 59″06, davanti al russo Ivan Kozhakin (59″14) e a Martinenghi, che ha chiuso in 59″37. Il campione olimpico e primatista italiano, tesserato per il Circolo Canottieri Aniene e seguito da gennaio dal tecnico Matteo Giunta, ha espresso soddisfazione per la propria prestazione: «Oggi mi sono divertito veramente, dimostrando che volere è potere. Ho tirato fuori esattamente ciò che volevo e i margini di crescita sono notevoli: non ho dubbi».

Reduce da un ciclo di preparazione in altura a Livigno, Martinenghi guarda ora ai prossimi appuntamenti internazionali con il grande appuntamento estivo con i Mondiali a Singapore tra luglio e agosto.