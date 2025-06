Un fine settimana “africano” su tutta la provincia di Varese

In questo fine settimana continuerà il gran caldo portato dall’anticiclone che dal Nord Africa condiziona il clima sul nostro Paese, con aumento dell’afa sulla pianura padana e debole tendenza temporalesca solo sulle Alpi. Per aspettare un calo delle temperature si dovrà attendere lunedì. Da domenica l’alta pressione infatti si indebolirà per l’avvicinamento di un vortice depressionario dalla Francia che porterà aumento dell’instabilità e temporali più frequenti a partire da Alpi e Prealpi. I temporali saranno accompagnati lunedì da aria meno calda.

Ecco le previsioni del Centro geofisico prealpino per questo weekend.

Venerdì 13 giugno – Soleggiato e molto caldo, con cielo chiaro per foschia. Nel pomeriggio annuvolamenti cumuliformi sui rilievi con qualche temporale serale lungo le Alpi. Altrove asciutto.

Sabato 14 giugno – Prosegue il bel tempo, caldo e assolato con foschia e afa in pianura. Sui rilievi annuvolamenti pomeridiani e qualche rovescio o temporale serale sulle Alpi, localmente possibile anche sulle Prealpi.

Domenica 15 giugno – Al mattino soleggiato, ancora molto caldo e afoso. Nuvolosità in aumento dal pomeriggio a partire da Alpi e Prealpi dove saranno possibili rovesci e temporali, localmente in estensione alla pianura in serata. Da lunedì temperature meno alte.

Foto di Hans da Pixabay