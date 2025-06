Un tubo rotto e una colata di fango: treni per Malpensa fermi per ore

I treni da e per l’aeroporto di Milano Malpensa sono rimasti fermi nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 giugno, a causa di uno smottamento sui binari nella zona della cargo city (l’area dedicata alle merci, fuori dal terminal), dove il treno corre in una trincea profonda.

Lo smottamento è stato causato da una perdita d’acqua da un tubo dell’impianto di condizionamento, che ha impregnato d’acqua il terreno della trincea, fino a causare una colata di fango che ha raggiunto i binari (non sono disponibili immagini del tratto interessato; la foto è d’archivio).

Vigili del fuoco e tecnici di FerrovieNord (la società che gestisce i binari) hanno lavorato per tutta la notte per rimuovere il fango e ripristinare le condizioni di sicurezza.

Gravi i disagi per i passeggeri nella serata di mercoledì poco prima delle 23.

«La capotreno ha annunciato che avrebbe sbarcato treno perché non sarebbe più partito nulla e che i treni sarebbero stati tutti soppressi fino all indomani mattina» racconta una lavoratrice dell’aeroporto, rimasta bloccata a Malpensa in assenza di mezzi sostitutivi verso Saronno. Era annunciato un autobus sostitutivo no-stop fino a Milano, «che non sappiamo se sia stato fatto, perché non c’era più personale ad assistere».

Al mattino invece i treni da/per l’aeroporto sono stati limitati alla stazione di Busto Arsizio Nord, con successivo trasbordo su autobus fino all’aeroporto.

La modalità provvisoria di gestione del servizio è stata assicurata per tutta la prima mattina, fino al ripristino del servizio: FerrovieNord ha comunicato che la linea è stata ripristinata dalle 8.20, con progressivo riavvio del servizio Trenord, per le diverse corse Malpensa Express e Tilo dalla Svizzera.